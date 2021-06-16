Бывший член комиссии ООН обвинил США в появлении коронавируса

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что коронавирус появился из-за экспериментов Соединенных Штатов с опасными инфекциями. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Никулин полагает, что над вирусом работали в Фор-Детрике в США. Также Никулин уверен, что инфекция имеет искусственное происхождение, так как по-другому проникает в клетку, чем обычные вирусы.

«У США был план как „скинуть“ с себя вину — и они стали распространять его по миру», — считает эксперт.