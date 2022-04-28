Названа болезнь, симптомом которой может быть сонливость днем

Ученые-неврологи из университета Раш рассказали, что дневная сонливость может быть связана с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Alzheimer’s and Dementia.

Исследования показали, что продолжительность дневного сна увеличилась почти в два раза у пожилых людей, которые начали испытывать небольшие проблемы с когнитивными функциями. Те, кто спал днем не менее часа имели на 40% выше риск развития болезни Альйгеймера.

«Это обсервационное исследование, поэтому мы не можем сказать, что явление А вызывает явление B. Но мы можем сказать, что повышенная дневная сонливость и болезнь Альцгеймера развиваются одновременно», — рассказал один из авторов исследования Арон Бухман.