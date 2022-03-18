Британский Институт психиатрии связал домоседство с депрессией

Ученые из Института психиатрии, психологии и нейронаук в Великобритании заявили, что люди с тяжелыми симптомами депрессии склонны проводить больше времени дома. Об исследовании написала «Газета.ru» со ссылкой на журнал JMIR mHealth and uHealth.

Исследователи изучали данные 164 пациентов, страдающих депрессивным расстройством. С помощью данных о геолокации, получаемых со смартфонов и носимых устройств добровольцев, ученые выяснили, сколько времени те проводили дома. Как выяснилось, реже покидали дом пациенты более старшего возраста и с более выраженными симптомами депрессии.

«Наши результаты показали, что возраст и наличие работы влияют на силу связи между тяжестью симптомов депрессии и пребыванием дома», — сообщили авторы исследования.

При этом более ранние исследования показывали, что затворничество может отрицательно сказываться на психическом состоянии и усугублять симптомы депрессии. В зоне риска оказываются безработные люди без социальных связей.