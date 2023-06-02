Наука 02 июня 2023, 16:26 Британские ученые выяснили, что отказ от курения улучшает психическое здоровье JAMA Network Open: отказ от курения связан с улучшением показателей тревоги

Читать 360tv в

Британские ученые из Оксфордского университета выяснили, что отказ от курения приводит к улучшению психического здоровья и связан с улучшением показателей тревоги и депрессии. Об этом написал «Ридус»со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте JAMA Network Open.

Специалисты проанализировали данные исследования EAGLES, которое проводилось в 16 странах мира и в котором поучаствовали 4260 курящих взрослых.

Реклама

«Курение дает краткосрочную пользу, в долгосрочной перспективе оно становится причиной многих проблем. Без сигарет психическое здоровье в среднем улучшается, и наше исследование это подтверждает», — говорится в заявлении ученых.