02 июня 2023, 16:26
Британские ученые выяснили, что отказ от курения улучшает психическое здоровье
JAMA Network Open: отказ от курения связан с улучшением показателей тревоги
Британские ученые из Оксфордского университета выяснили, что отказ от курения приводит к улучшению психического здоровья и связан с улучшением показателей тревоги и депрессии. Об этом написал «Ридус»со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте JAMA Network Open.
Специалисты проанализировали данные исследования EAGLES, которое проводилось в 16 странах мира и в котором поучаствовали 4260 курящих взрослых.
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«Курение дает краткосрочную пользу, в долгосрочной перспективе оно становится причиной многих проблем. Без сигарет психическое здоровье в среднем улучшается, и наше исследование это подтверждает», — говорится в заявлении ученых.
Исследования
Ученые
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