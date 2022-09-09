Сверхмощный рентген для аэропортов разработали в Лондоне | 360°

Наука 09 сентября 2022, 23:06 Поделиться Telegram

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Viber Сверхмощный рентген для аэропортов разработали в Лондоне The Daily Mail: ученые из Лондона разработали уникальный рентген для аэропортов РИА «Новости»

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Новый рентген, разработанный учеными из Университетского колледжа Лондона, способен обнаруживать у людей оружие, наркотики и взрывчатые вещества c высокой точностью. Устройство можно использовать в аэропортах, написала британская газета Daily Mail.

Методика основана на использовании искусственного интеллекта (ИИ), который сканирует неровности на поверхности объектов. Кроме того, новая система может дополнять медицинскую визуализацию или обнаруживать дефекты в промышленных конструкциях.

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Ученые полагают, что разработка в первую очередь будет использоваться в системах безопасности таможенного контроля. Но если эта ИИ-технология зарекомендует себя в сфере безопасности, ее могут распространить и на другие отрасли, где требуется повышенный контроль.

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Ранее американские исследователи разработали твердотельный аккумулятор, а также функцию сверхбыстрой зарядки.

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