Сверхмощный рентген для аэропортов разработали в Лондоне | 360°

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Сверхмощный рентген для аэропортов разработали в Лондоне

The Daily Mail: ученые из Лондона разработали уникальный рентген для аэропортов

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Новый рентген, разработанный учеными из Университетского колледжа Лондона, способен обнаруживать у людей оружие, наркотики и взрывчатые вещества c высокой точностью. Устройство можно использовать в аэропортах, написала британская газета Daily Mail.

Методика основана на использовании искусственного интеллекта (ИИ), который сканирует неровности на поверхности объектов. Кроме того, новая система может дополнять медицинскую визуализацию или обнаруживать дефекты в промышленных конструкциях.

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Ученые полагают, что разработка в первую очередь будет использоваться в системах безопасности таможенного контроля. Но если эта ИИ-технология зарекомендует себя в сфере безопасности, ее могут распространить и на другие отрасли, где требуется повышенный контроль.

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Ранее американские исследователи разработали твердотельный аккумулятор, а также функцию сверхбыстрой зарядки.

Ученые

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