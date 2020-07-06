Британские ученые рассказали о преимуществе разрабатываемой ими вакцины от COVID-19

Британские специалисты разрабатывают вакцину от COVID-19 синтетическим путем. Один из ее создателей, профессор Робин Шатток, заявил, что у препарата есть одно существенное преимущество.

Тезисы о новой вакцине, озвученные профессором Робином Шаттоком, опубликованы на сайте Имперского колледжа Лондона. По мнению ученых, технология по производству препарата от коронавируса универсальна. Ее возможно адаптировать, чтобы впоследствии использовать для борьбы с новыми эпидемиями.

Эта же технология, подчеркнул Шатток, позволит производить в течение нескольких недель миллионы лекарственных доз. Себестоимость препарата при этом останется сравнительно небольшой.

Вакцина от COVID-19 от британского профессора и его коллег отличается от остальных тем, что ее производят синтетическим путем. Инъекция препарата усиливает РНК, кроме того, благодаря ей идет стимуляция иммунного ответа организма на инфекцию.

При разработке других средств борьбы с коронавирусом обычно обращаются к выращиванию вируса или белка.

По словам Шаттока, тестовые образцы вакцины должны появиться к августу 2020 года. Дозы препарата получат 300 здоровых добровольцев. При удовлетворительных тестах, которые покажут его эффективность и безопасность, вакцину испытают на расширенной группе. Ее дадут шести тысячам человек.

В России тоже разрабатывают несколько вакцин от COVID-19. ВОЗ надеется на сотрудничество с нашей страной по этому вопросу.