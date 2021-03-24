Британские ученые озвучили новые причины гибели жителей Помпеи

Британские вулканологи из Университета Бари предположили, что две тысячи жителей Помпеи погибли из-за гигантских облаков пепла и газа после извержения Везувия. Об этом сообщил inc-news со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что поток из частиц раскаленного пепла и вулканического стекла обрушился на город через несколько минут после извержения. В результате погибли те, кто находился в своих домах. Уточняется, что жители Помпеи не знали, что делать, так как не сталкивались с извержением вулкана раньше.

Ранее ученые из университета инженерных технологий в Воронеже в лабораторных условиях вырастили морскую рыбу тилапию.

Отмечается, что специалисты создали маленькую ферму на базе технологического центра «АкваБиоРесурс». Экспертам понадобился практически год, чтобы вырастить тилапию. Рыбам была необходима чистая вода температурой 28 градусов. Кормить мальков приходилось по 12 раз в день.

В дальнейшем ученые собираются разводить рыбу в промышленных масштабах. Тилапия, выращенная в Черноземье, должна быть в два раза дешевле привезенной из Китая.