Британские ученые обнаружили следы жизни на другой планете

Обнаруженная астрономами планета в теории может поддерживать жизнь. Об этом рассказал профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона.

Астрономы провели исследование, в ходе которого обнаружили небесное тело. Оно находилось в так называемой зоне обитаемости. Детально изучив его, ученые пришли к выводу, что природные условия на нем могут обеспечить существование воды в жидком виде. Итоги работы были опубликованы в бюллетене британского Королевского астрономического общества.

«Мы впервые увидели нечто подобное в зоне обитаемости „белого карлика“. Есть вероятность, что на планете, которая вращается по его орбите, есть жизнь», — заявил Фарихи «Би-би-си».

Обнаруженная учеными планета находится на расстоянии 117 световых лет от Земли. Согласно предварительным данным, она находится в 60 раз ближе к своей звезде по сравнению с расстоянием от Земли до Солнца.

Несмотря на это, у астрономов нет прямого доказательства существования этого небесного тела. Они основывают свои суждения на данных о передвижении других объектов размером с Луну, которые также находятся в зоне обитаемости.