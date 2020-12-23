Британские ученые объяснили потерю памяти при деменции

По их данным, мозг имеет особые клетки, которые «записывают» информацию о различных местах, в которых человек побывал. Благодаря им люди запоминают, например, где они оставляют личные вещи. Ученые назвали их векторными.

При некоторых заболеваниях, например, при болезни Альцгеймера, может происходить повреждение этих клеток, в результате чего и происходит потеря памяти.

«Похоже, что векторные клетки соединяются с творческими областями мозга, которые помогают нам планировать действия и представлять сложные сценарии перед мысленным взором», — рассказали ученые.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что при долгом нахождении в одном носителе коронавирус эволюционирует, что может привести к возникновению новых штаммов инфекции. Методы лечения COVID-19 позволяют ей быстрее трансформироваться.

Повышение заразности, по мнению профессора, не говорит о более опасном характере заболевания. Однако его изменения свидетельствуют: долгое время вирус находился в каком-то человек и эволюционировал.