Британские биологи выяснили, что уровень тестостерона не влияет на успешность мужчин

Исследователи из Бристольского университета пришли к выводу, что уровень «мужского» полового гормона — тестостерона никак не влияет на уровень успешности и достижений. Об этом написало ИА Nation News.

«Существуют общепринятые представления о том, что уровень тестостерона влияет на то, каких успехов в жизни достигнет тот или иной индивид. Результаты нашего исследования говорят о том, что роль тестостерона в социально-экономических достижениях мужчин сильно переоценивается», — рассказала автор исследования Аманда Хьюз.

Специалисты изучили сведения, обнародованные биологами и психологами во время проведения проекта UK Biobank. Изучив данные более 400 тысяч британцев, ученые пришли к выводу, что уровень тестостерона в организме никак не влиял на успешность, уровень дохода и социальное положение.

Авторы исследования добавили, что распространенное убеждение может быть связано с нарушением причинно-следственной связи: у мужчин, достигших успеха в жизни, уровень тестостерона может быть выше, например, благодаря более качественной заботе о здоровье.