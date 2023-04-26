Наука 26 апреля 2023, 17:37 Борисов указал на «старение» космической отрасли Глава Роскосмоса Борисов: российская космическая отрасль не в лучшем финансовом положении YouTube

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Отечественная ракетно-космическая отрасль находится не в самом лучшем финансовом и кадровом состоянии. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом», — сказал он.

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Глава Роскосмоса пояснил, что космическая отрасль «стареет», поэтому ждет молодых талантливых ребят. Госкорпорация собирается открыть четыре-пять инновационных проектов, в которые привлекут молодежь. Один из них связан с созданием многоспутниковой группировки. Также, по его словам, Россия по сей день обладает авторитетом в ядерной космической энергетике.

«Россия имеет безусловный авторитет в мире в области ядерной космической энергетики», — подчеркнул Борисов.

На марафоне показали ролик, в котором продемонстрировали ядерный буксир под названием «Зевс». Борисов пояснил, что к 2030-му году страна планирует «реализовать его на практике». Это одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны, добавил глава госкорпорации.

Борисов также рассказал о взаимодействии России с другими странами. По его словам, азиатские, африканские и европейские государства готовы сотрудничать с государством в сфере космоса, сообщили «Известия».