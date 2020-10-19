Большой астероид мчится в сторону Земли. Это опасно?

Астероид 2018VP1 вряд ли упадет на Землю 2 ноября. Максимум он может войти в атмосферу планеты. Такое мнение в разговоре с «360» высказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Вероятность упасть [на Землю] у него практически нулевая. Существуют ненулевая вероятность того, что 2 ноября он войдет в атмосферу Земли», — заявил эксперт.

По его словам, это воздушное тело из группы астероидов, сближающихся с Землей. Однако о нем мало что известно. Дело в том, что астероид тусклый, поэтому вести за ним наблюдения достаточно сложно.

Его орбита определена достаточно большой погрешностью. В рамках этой погрешности не исключено его соприкасание с атмосферой Земли. Абсолютно никакой опасности для Земли это не представляет. Тела такого размера полностью разрушаются в атмосфере. Скорее всего, никакого выпадения вещества на поверхность планеты не будет, а будет просто яркий болид Дмитрий Вибе.

Вероятно, 2018VP1 можно будет наблюдать специальными средствами.

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что астероид 2018VP1 несется к Земле со скоростью более 25 тысяч миль в час и может ее коснуться 2 ноября.