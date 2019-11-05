Болезнь революционера Марата удалось установить благодаря ДНК-анализу

Известно, что сам Марат рассказывал, что заразился, когда прятался от погони в канализации Парижа. Специалисты предполагали, что причиной болезни могли быть туберкулез, чесотка, сифилис или проказа.

Симптомы болезни вынуждали Марата много времени проводить в ванной. Именно там за чтением газеты его зарезала дворянка Шарлотта Корде.

Газету с пятнами крови лидера якобинцев сохранила его сестра. Сейчас ее страницы находятся в коллекции Французской национальной библиотеки в отделе гравюр. Именно эти образцы крови использовали ученые, чтобы установить диагноз революционера.

Результаты анализа опровергли версии, звучавшие ранее. Кровь Марата содержала множество бактериальной, грибковой и вирусной ДНК. Речь идет о стрептококках, нескольких видах грибков, а также папилломавирусе человека и герпесе.

Таким образом, ученые установили, что Марат страдал себорейным дерматитом, и его ослабленный организм не справлялся с другими патогенами, которые были бы не так опасны для здорового человека.

Кроме этого, ученые установили, что Марат имел смешанное происхождение. Мать революционера была француженкой, а отец испанцем или итальянцем.