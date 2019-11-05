  • Болезнь революционера Марата удалось установить благодаря ДНК-анализу

    05 ноября 2019, 19:07

    Ирина Нагайникова

    Жан-Поль Марат, один из ключевых деятелей Великой французской революции, страдал тяжелым кожным заболеванием. Благодаря современным методам исследования испанские ученые смогли установить его причину, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на biorxiv.org.

    Известно, что сам Марат рассказывал, что заразился, когда прятался от погони в канализации Парижа. Специалисты предполагали, что причиной болезни могли быть туберкулез, чесотка, сифилис или проказа.

    Симптомы болезни вынуждали Марата много времени проводить в ванной. Именно там за чтением газеты его зарезала дворянка Шарлотта Корде.

    Газету с пятнами крови лидера якобинцев сохранила его сестра. Сейчас ее страницы находятся в коллекции Французской национальной библиотеки в отделе гравюр. Именно эти образцы крови использовали ученые, чтобы установить диагноз революционера.

    Результаты анализа опровергли версии, звучавшие ранее. Кровь Марата содержала множество бактериальной, грибковой и вирусной ДНК. Речь идет о стрептококках, нескольких видах грибков, а также папилломавирусе человека и герпесе.

    Таким образом, ученые установили, что Марат страдал себорейным дерматитом, и его ослабленный организм не справлялся с другими патогенами, которые были бы не так опасны для здорового человека.

    Кроме этого, ученые установили, что Марат имел смешанное происхождение. Мать революционера была француженкой, а отец испанцем или итальянцем.