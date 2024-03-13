Наука 13 марта 2024, 12:19 Более 600 ученых посетили симпозиум по нанофизике в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде проходит XXVIII Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника», на который съехались более 600 ученых из стран бывшего СНГ. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Во время симпозиума обсудят широкий спектр вопросов, касающийся физики конденсированных сред. Речь пойдет о результатах изучения таких направлений, как полупроводниковые наноструктуры, рентгеновская оптика и зондовая микроскопия. В частности, ученые из России сравнят свой опыт с теми результатами, которые получили научные группы из-за рубежа.

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