Более 2 млрд рублей выделили на российский космический телескоп

Более двух миллиардов рублей выделили на разработку российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М». Об этом сказано в документах Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно материалам, на создание и испытания научной аппаратуры для обсерватории потратят 2,2 миллиарда рублей. Все работы планируют завершить к ноябрю 2025 года.

Это уже не первое выделение денег на разработку космического устройства. В 2015–2017 годах на создание потратили 1,36 миллиарда рублей. В течение следующих лет выделили еще два миллиарда рублей.

Обсерваторию «Спектр-М» (миссия «Миллиметрон») задумали создать еще в 1990-е года. Реализацию идеи неоднократно откладывали из-за сложности выполнения технических задач. Телескоп хотят использовать для исследования различных объектов Вселенной. Ученые рассчитывают узнать о строении и эволюции галактик, а также получить информацию о звездах, космической пыли и планетных системах.

На сайте проекта сказано, что обсерваторию могут вывести на орбиту в 2029 году. Запуск планируется совершить с помощью ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный.