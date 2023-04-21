Наука 21 апреля 2023, 15:51 Боевые аэрозоли для маскировки техники и людей появились в России «МК»: для российской армии разработали боевые аэрозоли для маскировки техники и людей Ростех

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В России появились специальные аэрозолеобразующие боеприпасы для маскировки военной техники. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Разработчиком выступил климовский завод ЦНИИТОЧМАШ. Изделия, которые способны защитить отечественную военную технику от высокоточного оружия противника, уже передают в войска.

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«Эффект при подрыве аэрозолеобразующих боеприпасов напоминает фейерверк», — отметил автор публикации.

Всего специалисты разработали четыре типа подобных боеприпасов. Во время подрыва они создают дисперсное аэрозольно-дипольное облако. Частицы особых веществ и кусков очень тонкой фольги противодействуют лазерной, оптической, тепловой и радиолокационной системам наведения оружия.

Также на предприятии разработали унифицированную ручную дымовую гранату. Она используется для маскировки военнослужащих, небольших подразделений, боевых машин от прицельного огня противника.

Бои в зоне проведения специальной военной операции продолжаются. По данным члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские военные пытались применить химическое оружие против российских бойцов на Запорожском направлении. Один военнослужащий пострадал — получил ожог.