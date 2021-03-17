Названы последствия увеличения рождаемости близнецов при ЭКО

Глава компании Genotec Владимир Ильинский рассказал, какое значение имеет увеличение количества близнецов, рожденных в результате ЭКО. Об этом сообщил Life.ru.

Он объяснил, что это происходит благодаря технологии самой процедуры. Эксперт уточнил, что никакого особого значения для популяции это не имеет. Близнецы рождаются достаточно редко, поэтому даже если их количество продолжит расти, ничего плохого не произойдет, уверен Ильинский.

«Мы не ожидаем каких-либо последствий для общественного здоровья от увеличения доли близнецов», — заключил он.

Профессор Евгений Лильин считает, что это может быть даже полезно с научной точки зрения. На примере близнецов проще изучать генетику и наследственность. Например, генетическую предрасположенность к различным болезням.

«Мы раньше плохо знали, что инфекционные заболевания тоже связаны с генетикой. Например, двое монозиготных близнецов, находясь в совершенно разных условиях, в 70% случаев заболевают туберкулезом», — привел он пример.