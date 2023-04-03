03 апреля 2023, 15:33
Биологи выяснили, что мотыльки эффективнее пчел в вопросе опыления
Биологи из Университета Сассекса пришли к выводу, что быстрее всех растения опыляют не пчелы, а мотыльки. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на опубликованное исследование.
Ученые проанализировали почти 390 тысяч фотографий с 10 разных участков, сделанные за три дня. И выяснили, что за это время мотыльки прилетали на цветок более 11,5 тысячи раз.
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При этом на визиты мотыльков пришлось лишь 16% всех посещений растения насекомыми. Однако они продемонстрировали максимальную эффективность в перемещении пыльцы.
Ученые
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