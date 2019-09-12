Биологи создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
«Русская планета» рассказала о необычном биологическом эксперименте, в результате которого ученым удалось создать первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны.
По данным издания, исследователи ввели стволовые клетки человека в эмбрион обезьяны. Полученный результат оказался многообещающим. Однако ученые приняли решение прервать жизнь эмбриона до его рождения, руководствуясь этическими соображениями.
Подробности эксперимента остались в секрете. По мнению специалистов, в будущем на процесс трансплантации сможет сильно повлиять выращивание человеческих органов в телах животных.