Биологи создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека

По данным издания, исследователи ввели стволовые клетки человека в эмбрион обезьяны. Полученный результат оказался многообещающим. Однако ученые приняли решение прервать жизнь эмбриона до его рождения, руководствуясь этическими соображениями.

Подробности эксперимента остались в секрете. По мнению специалистов, в будущем на процесс трансплантации сможет сильно повлиять выращивание человеческих органов в телах животных.