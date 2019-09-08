Биологи обнаружили новый вид китов

Новому виду китов биологи дали название «плавун малый». Как отмечается в материале, новый вид относится к роду плавунов из семейства клюворылых китов.

Останки самого крупного динозавра нового вида нашли в Японии Подробнее

Описание этого вида китов было сделано по останкам нескольких животных, которые ранее были найдены на берегу японского острова Хоккайдо. Кроме того, определить принадлежность китов к роду также помогло их ДНК.

Уточняется, что животные имеют узкий клюв, который по своему внешнему виду напоминает дельфиний. А размеры китов оцениваются в 6,2–6,9 метра. Их окрас преимущественно черный, однако иногда в природе встречаются особи с серыми пятнами.

При этом, как утверждают японские китобои, которые встречали малых плавунов и раньше, существует еще один вид китов, неизвестных науке.

Ранее японские палеонтологи обнаружили окаменелые останки динозавра, который относится к новому виду. Останки сохранились в морских отложениях в формации Акобучи на острове Хоккайдо. Их возраст достигает 72 миллионов лет.