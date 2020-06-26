    26 июня 2020, 16:36

    Биологи обнаружили новые виды ксенофиофоров в Тихом Океане

    Дарья Морозова

    Международная команда биологов и исследователей нашла четыре новых вида одноклеточных ксенофиофор на дне Тихого океана. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт Science Direct.

    Два из них относятся к роду Abyssalia, остальные два — к роду, названному в честь диснеевского персонажа Моана. Уточняется, что одна из разновидностей ксенофиофор под названием Moanammina semicircularis имеет высоту 7,6 сантиметров, что очень необычно для одноклеточных.