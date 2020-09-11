Биологи нашли на Кавказе никогда не встречавшегося в России богомола

Ученые МГУ и Чешского агротехнического университета обнаружили на Черноморском побережье Кавказа никогда не встречавшегося в России богомола, сообщили в пресс-службе университета.

Богомол Statilia maculata Thnb является новым для нашей страны. По словам специалистов, этот вид водится в странах дальневосточного региона, таких как Китай, Япония, Корея, Тайвань и Непал.

Сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Евгений Щербаков уточнил, что появление новых насекомых может быть опасным для существующей фауны.

«Богомолы являются беспозвоночными хищниками высшего порядка в своих экосистемах, и вторжение даже одного чужеродного вида может грозить вытеснением нативных видов богомолов и иными, слабо предсказуемыми последствиями», — процитировал его сайт «Аргументы и факты».

Уточняется, что найдены экземпляры взрослых насекомых, личинки и яйца. Их тщательно изучили. Благодаря опыту с разведением в неволе выяснилось, что главным ограничивающим фактором для дальнейшего расширения ареала вида является влажность воздуха.

Как считают эксперты, новый вид богомолов завезли в Сочи с декоративными растениями шесть лет назад, откуда насекомые стали распространяться по всему черноморскому побережью. В будущем они могут колонизировать Крым и Средиземноморье.