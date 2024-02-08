Наука 08 февраля 2024, 16:08 Биолог Слынько развеяла миф об опасности ГМО-продуктов

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Существует распространенное мнение об опасности употребления генетически модифицированных продуктов. Некоторые считают, что такие блюда вызывают мутации и болезни. В беседе с Life кандидат биологических наук Елена Слынько развеяла мифы о ГМО.

По словам эксперта, исследования показали, что ГМО-растения не влияют на состояние людей и животных, которые ими питаются. При данных работах анализировались сельхозкультуры, устойчивые к насекомым и химическим удобрениям.

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Практически все продукты растительного происхождения в привычном рационе имеют измененные гены, добавила биолог.