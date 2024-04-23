Наука 23 апреля 2024, 14:20 Биолог Северинов: масштабная база геномов поможет в постановке точного молекулярного диагноза

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Специалисты приступили к работе над проектом «100 000+Я», который должен собрать самую масштабную базу геномов в РФ к концу следующего года. О целях программы рассказал доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с сайтом kp.ru.

В базу включат генетические данные 70 тысяч здоровых добровольцев и 30 тысяч пациентов больниц. Впоследствии ученые будут сравнивать информацию.

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«Многие заболевания имеют генетическую природу. Определив „поломку“ гена, изменение в ДНК, которое характерно для людей с определенным заболеванием и не встречается у здоровых людей, мы получаем возможность постановки точного молекулярного диагноза», — отметил профессор.

По его словам, выбор наиболее эффективного препарата как раз зависит от молекулярной природы конкретного недуга. Благодаря анализу врачи смогут назначать самую результативную терапию.