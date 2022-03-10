Биолог рассказал, чем могли заниматься ученые в биолабораториях США на Украине

Биолаборатории США на Украине могли заниматься военными исследованиями. Такое предположение в интервью «Известиям» сделал доктор биологических наук Петр Чумаков.

По его словам, биологические лаборатории, контролируемые США, развернуты во многих странах, в том числе окружающих Россию. Исследования, которыми они занимаются, имеют как официальные, так и неофициальный характер. К тому же, мирные, на первый взгляд, исследования эпидемиологической обстановки в регионе, изучения локальный заболеваний, паразитов, бактерий, грибков, могут в итоге иметь военный характер.

«Кроме этого, в этих лабораториях возможно проведение разного рода исследований. В частности, над биологическим оружием. Ведь гораздо более рационально, с их точки зрения, проводить такие эксперименты в странах третьего мира. В первую очередь, потому что население не будет возмущаться каким-то потенциальным угрозам. А еще там можно проводить какие-то более опасные исследования, потому что угроза, в данном случае для США, минимизирована, даже если произойдет какая-то утечка», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что обнаружение на территории Украины секретных биолабораторий США давно уже не является чем-то уникальным. Что касается опасности исследований, проводимых в таких лабораториях, то это зависит от класса последних. Чем более высокий класс у лаборатории и лучше оснащение, тем меньше опасность для окружающего мира.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разработкой компонентов биологического оружия при финансировании Пентагона занимались в лабораториях на Украине, расположенных в непосредственной близости от России. Соответствующие документы о работе лабораторий, финансируемых из оборонного бюджета США, были получены российскими военными в ходе проведения специальной операции. Сейчас эти данные тщательно изучаются специалистами РХБЗ.