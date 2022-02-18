Биолог Нетесов рассказал, как коронавирус можно будет использовать в лечении рака

Ученые разрабатывают технологии, позволяющие лечить рак с помощью вирусов. Возможно, рано или поздно для этих целей можно будет использовать и коронавирус, рассказал в эфире радио Sputnik молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Методы химиотерапии и радиотерапии не всегда эффективны. Поэтому уже 25 лет ученые разрабатывают метод борьбы с раком путем приспособления разных вирусов для этого.

«Прямо завтра использовать коронавирус, конечно, нельзя, сейчас у нас есть другая проблема — как с ним бороться. Дело в том, что для этой цели (для борьбы с раком — прим. ред.) используют модифицированные, не патогенные для человека вирусы. Чтобы получить такой коронавирус, вирусологам и генным инженерам нужно очень постараться», — рассказал Нетесов.