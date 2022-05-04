Биолог Кудрявцева раскритиковала новый способ лечения рака радиацией

Биолог Анна Кудрявцева скептично отнеслась к новом способу лечения рака при помощи радиации, который изобрели американские ученые. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайт kp.ru, она рассказала, что новая методика пока проверялась только на мышах. Кроме того, лечили лишь грызунов с раком легких, поэтому сложно сказать, подойдет ли этот способ для людей и при других видах онкологии.

«Результаты, полученные авторами статьи, не являются какими-то действительно прорывными. Они лишь частично объяснили ранее полученные положительные эффекты комбинации лучевой терапии и иммунотерапии», — рассказала Кудрявцева.