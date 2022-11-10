10 ноября 2022, 15:14
Биолог Горюнов предположил, как изменится человеческое тело к 3000 году
Биолог Горюнов: люди будущего утратят способность ходить прямо
Биолог и эксперт в области генетики Геннадий Горюнов заявил, что люди будущего утратят способность ходить прямо из-за нежелания заниматься спортом. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».
«Мы говорим о далеком будущем, но уже сегодня можно наблюдать, как у некоторых людей появляется в довольно молодом возрасте горб из-за сутулости, нежелания укреплять свои кости и мышцы», — добавил ученый.
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Помимо изменений в осанке, люди будущего будут носить очки из-за чрезмерной погруженности в мир виртуальной реальности.
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Кожа будущего человека, по словам биолога, будет иметь бледные и болезненные оттенки.
Ученые
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