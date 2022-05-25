Биолог Дорохов рассказал, почему многие плохо спят в новом месте

Биолог Владимир Дорохов объяснил, почему сон в новом месте часто бывает некачественный. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он пояснил, что во сне мозг не отключается полностью. Такое явление сформировалось в процессе эволюции, чтобы организм мог контролировать обстановку во круг во избежание опасности.

«Допустим, человек приезжает на новое место, в гостиницу. <…>. Мы не знаем, что там будет, и полностью отключиться не можем. Поэтому спим одним полушарием, как дельфины», — объяснил он.