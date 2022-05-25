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    25 мая 2022, 18:23

    Биолог Дорохов рассказал, почему многие плохо спят в новом месте

    Дарья Морозова

    Биолог Владимир Дорохов объяснил, почему сон в новом месте часто бывает некачественный. Об этом сообщила Pravda.Ru.

    Он пояснил, что во сне мозг не отключается полностью. Такое явление сформировалось в процессе эволюции, чтобы организм мог контролировать обстановку во круг во избежание опасности.

    «Допустим, человек приезжает на новое место, в гостиницу. <…>. Мы не знаем, что там будет, и полностью отключиться не можем. Поэтому спим одним полушарием, как дельфины», — объяснил он.