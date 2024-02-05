Наука 05 февраля 2024, 13:32 Биолог Алексеенко: разрабатываемый препарат для лечения онкологических заболеваний показал эффективность на животных

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Молекулярный биолог Ирина Алексеенко рассказала о разработке нового препарата для лечения онкологии. Потенциально средство может быть эффективно в отношении многих типов рака, отметила эксперт в беседе с сайтом «Сноб».

По ее словам, лекарство, состоящее из двух компонентов, вводят в само новообразование. Участниками испытаний стали мыши, морские свинки, крысы и кролики.

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Алексеенко добавила, что эксперименты показали очень хороший противоопухолевый результат. Кроме того, выяснилось, что препарат практически не токсичен.