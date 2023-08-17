17 августа 2023, 15:10
Биоинформатик Левина сообщила, что изменения в генах FTO и MC4R повышают риск ожирения
Биоинформатик компании MyGenetics Анна Левина в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что одной из причин ожирения может стать поломка в генах FTO и MC4R.
Первый ген отвечает за регуляцию в крови гормонов насыщения, а второй — за ощущение сытости и подавление чувства голода после еды.
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Если в гене MC4R есть поломка, то чувство сытости наступает слишком быстро. Человеку хочется съесть что-то еще.
«Также причиной лишнего веса могут быть нарушения гормонального фона и прием лекарственных препаратов», — добавила эксперт.
Ожирение
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