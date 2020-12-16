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    16 декабря 2020, 16:56

    Биохимики создали универсальный антидот от яда гадюки

    Полина Петрова

    Группа британских и нидерландских химиков под руководством профессора Ливерпульской школы тропической медицины Николаса Кейсуэлла создала универсальный препарат, способный подавлять действие яда почти всех змей из семейства гадюковых, сообщил научный журнал Nature Communications.
    Биохимики создали универсальный антидот от яда гадюки

    Уточняется, что противоядие разработали на основе трех-четырех недорогих лекарств. Все исследования проводили на мышах. Сперва ученые выяснили, что комбинацию, которая действовала бы на яды большего числа распространенных змей из семейства гадюковых, можно создать с помощью лишь двух лекарств.

    В их числе препарат от онкологических заболеваний маримастата и димеркапрола, который выводит тяжелые металлы из организма. Также среди таких лекарств их аналоги — батимастат и унитиол. Попадание в организм этой смеси в краткие сроки понижает концентрацию ионов цинка, которые очень важны для яда гадюк и их родичей, пишет «Аргументы и факты».

    Позже биохимики решили добавить в комбинацию противовоспалительный препарат вареспладиб. Он нейтрализует молекулы ферментов бактерий и змей.