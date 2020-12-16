Биохимики создали универсальный антидот от яда гадюки

Уточняется, что противоядие разработали на основе трех-четырех недорогих лекарств. Все исследования проводили на мышах. Сперва ученые выяснили, что комбинацию, которая действовала бы на яды большего числа распространенных змей из семейства гадюковых, можно создать с помощью лишь двух лекарств.

В их числе препарат от онкологических заболеваний маримастата и димеркапрола, который выводит тяжелые металлы из организма. Также среди таких лекарств их аналоги — батимастат и унитиол. Попадание в организм этой смеси в краткие сроки понижает концентрацию ионов цинка, которые очень важны для яда гадюк и их родичей, пишет «Аргументы и факты».

Позже биохимики решили добавить в комбинацию противовоспалительный препарат вареспладиб. Он нейтрализует молекулы ферментов бактерий и змей.