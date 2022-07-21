Беспозвоночный реликт из Эфиопии назвали в честь Зеленского

Ученые нашли в Африке окаменелые останки беспозвоночной морской лилии Юрского периода. Ее назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского — Ausichicrinites zelenskyyi, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на британский научный журнал Royal Society Open Science.

Фрагменты морской лилии нашли в Эфиопии. Ученые предположили, что она обитала в этих местах в Юрский период, то есть примерно 145-201 миллионов лет назад. Окаменелости отправили в Силезский университет в Польше для дальнейшего изучения.

Реликт назвали Ausichicrinites zelenskyyi. Его посвятили украинскому президенту «за его отвагу и храбрость», объяснил автор статьи.