Бельгийские ученые заметили зеленое свечение в атмосфере Марса

Отмечается, что зеленоватое свечение (северное сияние) появляется на Земле, когда солнечный свет высвобождает из углекислого газа атомы кислорода. Еще в прошлом веке астрономы допускали, что и на Марсе может существовать такое свечение.

Благодаря спектрометрам TGO его удалось зафиксировать. По данным издания, наиболее мощным был выброс на 80-километровой высоте. Его интенсивность зависела от изменений расстояния между Солнцем и Марсом.