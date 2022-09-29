«Бауманский» экипаж российских космонавтов вернулся на Землю | 360°

Наука 29 сентября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber «Бауманский» экипаж российских космонавтов вернулся на Землю Роскосмос: российский экипаж приземлился в 147 км юго-восточнее Жезказгана Роскосмос

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Возвращаемый аппарат пилотируемого корабля «С. П. Королев» («Союз МС-21») с тремя российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым приземлится в степях Казахстана. Об этом сообщили в Роскосмосе.

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«Есть посадка! Экипаж пилотируемого корабля „С. П. Королев“ („Союз МС-21“) вернулся на Землю! Спускаемый аппарат приземлился 147 километров юго-восточнее Жезказгана», — сказано в сообщении.

Роскосмос Роскосмос

Экипаж еще перед стартом был назван «бауманским», потому что все его члены — выпускники МГТУ имени Н. Э. Баумана.

В госкорпорации уточнили, что 29 сентября утром космонавты перешли на корабль и закрыли люки. Примерно через три часа начался процесс расстыковки и отхода «Союза» от станции. Затем «Союз МС-21» разделился на три отсека: бытовой, спускаемый аппарат и приборно-агрегатный.

Олег Артемьев доложил, что самочувствие экипажа отличное.

Ранее сообщалось, что ракету с кораблем «Циолковский», на котором космонавты РФ и США полетят на МКС, установили на Байконуре.

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