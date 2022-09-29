«Бауманский» экипаж российских космонавтов вернулся на Землю | 360°

Все новости

Спецоперация

29 сентября 2022, 16:09

Названа замена смертной казни в ДНР после вхождения в состав России

Подмосковье

29 сентября 2022, 16:06

Техническое оснащение лесных пожарных обновили в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

29 сентября 2022, 15:55

Украинский беспилотник сбросили на территорию Запорожской АЭС

Мир

29 сентября 2022, 15:48

Попавшие под обстрел ВСУ под Харьковом машины с беженцами имели надписи «Дети»

Подмосковье

29 сентября 2022, 15:44

Строительство нового детского сада в Кубинке завершится до конца года

Мир

29 сентября 2022, 15:36

Власти Энергодара опровергли вброс о пожаре во втором энергоблоке ЗАЭС

Общество

29 сентября 2022, 15:35

Россияне, которым положена бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва

Эксклюзив

29 сентября 2022, 15:32

«Укус комара». Авиация ВСУ бесполезна в сравнении с российскими военными

Общество

29 сентября 2022, 15:32

Судебные приставы Подмосковья приостановят взыскание долгов с мобилизованных жителей

Наука

29 сентября 2022, 14:33

«Бауманский» экипаж российских космонавтов вернулся на Землю

Роскосмос: российский экипаж приземлился в 147 км юго-восточнее Жезказгана

Читать 360tv в

Возвращаемый аппарат пилотируемого корабля «С. П. Королев» («Союз МС-21») с тремя российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым приземлится в степях Казахстана. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Реклама

«Есть посадка! Экипаж пилотируемого корабля „С. П. Королев“ („Союз МС-21“) вернулся на Землю! Спускаемый аппарат приземлился 147 километров юго-восточнее Жезказгана», — сказано в сообщении.

Роскосмос

Роскосмос

Роскосмос

Роскосмос

Экипаж еще перед стартом был назван «бауманским», потому что все его члены — выпускники МГТУ имени Н. Э. Баумана.

В госкорпорации уточнили, что 29 сентября утром космонавты перешли на корабль и закрыли люки. Примерно через три часа начался процесс расстыковки и отхода «Союза» от станции. Затем «Союз МС-21» разделился на три отсека: бытовой, спускаемый аппарат и приборно-агрегатный.

Олег Артемьев доложил, что самочувствие экипажа отличное.

Ранее сообщалось, что ракету с кораблем «Циолковский», на котором космонавты РФ и США полетят на МКС, установили на Байконуре.

Роскосмос

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама