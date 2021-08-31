Барсуки помогли археологам провести раскопки

Немецким археологам, проводящим раскопки в регионе Верхняя Лужица в Саксонии, на помощь пришли барсуки. Животные прорыли ходы к нужным исследователям образцам, рассказала «Газета.ru» со ссылкой на Der Bild.

Археологи из проекта «1000 лет Верхней Лужице» занимались изучением древнего славянского поселения. Чтобы определить возраст древней крепости возле нынешней деревней Добраниц, необходимо было очень аккуратно раскопать остатки валов, не повредив саму постройку.

На помощь ученым пришли барсуки. Они раскопали ходы и помогли извлечь образцы древесины, необходимые для определения возраста крепости.

«Когда мы доберемся до деревьев, лежащих под крепостными валами, по годовым кольцам мы сможем датировать постройку», — пояснила Сюзанна Шене, одна из исследователей.

Не всем археологам везет: на днях в Азове местные жители попытались засыпать место раскопок, потому что решили, что яму выкопали под вышку 5G. По Сети разошлось видео с места событий.