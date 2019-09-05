Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн

347 ученых, входивших в проект Event Horizon Telescope, и сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили премию Breakthrough Prize в области физики в размере трех миллионов долларов. Ее еще называют «научным Оскаром».

Об этом сообщается на сайте премии.

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Чтобы сфотографировать объект, ученые объединили в одну сеть «размером с Землю» восемь радиотелескопов. На снимке видна только тень объекта, для создания изображения понадобилась информация, исчисляемая петабайтами.

Снимок был показан общественности 10 апреля 2019 года. Исследователи опубликовали в The Astrophysical Journal Letters шесть статей, посвященных своей работе.

Стали известны имена победителей и в других номинациях Breakthrough Prize. Американец российского происхождения Алекс Эскин получит награду «За прорыв в области математики». Генетик из США Джеффри Фридман получит премию «За прорыв в области медицины». За эту работу были также отмечены немецкий биохимик Франц-Ульрих Хартль, американский биолог Артур Хорвич, американский физиолог Дэвид Джулиус и британский нейробиолог Вирджиния Мэн-Йи Ли.

Премия The Breakthrough Prize вручается ежегодно. Награду учредил в 2012 году российский предприниматель Юрий Мильнер.