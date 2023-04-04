Наука 04 апреля 2023, 06:21 Авторы методички случайно проговорились об аварии с ядерной бомбой в Нидерландах FAS: на авиабазе в Нидерландах могла пострадать ядерная бомба B-61 из США Публичное достояние

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На авиабазе Волкель в Нидерландах могла произойти авария с повреждением американской ядерной бомбы B-61. Специалисты Федерации американских ученых (FAS) выяснили это по случайно попавшему в методичку для студентов лаборатории Лос-Аламос фото.

Пособие на 63 страницы выпустили в 2022 году. В нем показали фото, которое обеспокоило американцев — четыре человека в военной форме, двое из них с нашивками отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов, осматривали искривленную бомбу на тележке, очень похожую на ядерную B-61. По интерьеру, лампам на потолке и фрагменту стены ученые вычислили место действия — внутренняя часть защитного авиационного укрытия на авиабазе Волкель.

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«Что вызвало повреждение формы B-61, неизвестно, но, похоже, это была значительная сила. Потенциально она могла быть сбита транспортным средством или деформирована оружейным подъемником подземного хранилища», — сказали ученые.

Представитель Пентагона заявил, что изображение представляет собой не реальную аварию с ядерным оружием, а учения, однако отказался называть место действия и комментировать другие подробности. Если догадки ученых окажутся верными, это станет первым публично известным случаем недавнего происшествия с ядерным оружием на авиабазе в Европе.

Ранее СМИ выяснили, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его подруга Марта Фашин решили купить дом с бомбоубежищем, чтобы защитить себя в случае применения ядерного оружия.