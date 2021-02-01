Автору популярной книги по саморазвитию диагностировали шизофрению. Он рассказал, как его лечили

У поп-психолога, автора бестселлера «12 правил жизни…», отрицателя патриархата, а также врага феминисток Джордана Питерсона диагностировали шизофрению. Лечение он проходил в Москве.

Это стало известно из его интервью для Sunday Times. В разговоре Джордан Питерсон раскрыл подробности лечения. По его словам, он не помнит событий с 16 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года. В это время он проходил экспериментальное лечение в России.

Помимо этого, он рассказал, что его жена заболела раком, поэтому его врачу пришлось увеличить дозу антидепрессантов. Это не помогло ему, как и частые хирургические вмешательства. Это повлекло за собой употребление бензодиазепина (класс психоактивных веществ со снотворным эффектом). Дочь наблюдала в поведении отца отрицательную динамику, а также отмечала увеличившуюся тревожность и суицидальность.

Последним шагом стала попытка лечиться в России, где в рамках экспериментального лечения его ввели в медикаментозную кому на восемь дней.

Автора бестселлера «12 правил жизни…» считали одним из самых влиятельных интеллектуалов в Америке на сегодняшний день. В своей книге он пытался рассказать, как жить в мире хаоса и неопределенности.