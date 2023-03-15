Наука 15 марта 2023, 05:00 Автопилот для ракет-мишеней изобрели и запатентовали в России ТАСС: МКБ «Факел» разработало автопилот высокоманевренного летательного аппарата РИА «Новости»

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Автопилот высокоманевренного летательного аппарата разработало и запатентовало машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина. Изобретение позволяет увеличить маневренность и высоты применения ракет-мишеней, сообщил ТАСС.

«Изобретение относится к области военной техники, а именно — к ракетам-мишеням с аэродинамическим управлением в широком диапазоне высот применения, и может быть использовано при разработке летательных аппаратов различного назначения», — заявили разработчики.

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Автопилот особенно актуален на фоне развития высокоскоростных и высокоманевренных перехватчиков летательных аппаратов. Предложенное техническое решение даст возможность перевести систему управления летательных аппаратов на цифровую основу.

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Изобретенный автопилот должен повысить надежность и расширить функциональные возможности ракеты-мишени, улучшить динамику ее полета, снизить стоимость за счет исключения из состава системы управления сложных гироскопических устройств.

Ранее инженеры из МГТУ имени Баумана создали нового робота, который способен выдерживать экстремальные условия внешней среды. Изобретение подходит для изучения Венеры, а также геотермальных источников и подводных вулканов.