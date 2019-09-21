Австралийцы присоединятся к NASA в освоении Луны и Марса

NASA проглядело огромный астероид Подробнее

В частности, австралийцы будут сотрудничать с США в новой программе по исследованию Луны Artemis («Артемида»).

«Для нас честь, что наши друзья из Австралии помогут нам в миссии по возвращению на Луну к 2024 году», — отметил заместитель главы американского космического агентства Джим Морхард.

Ранее в NASA заявили, что программу по высадке на спутнике Земли в 2024 могут не успеть реализовать в обозначенные Белым домом сроки. По словам и. о. замглавы ведомства Кеннета Бауэрсокса, NASA необходимо решить множество денежных и технических вопросов.

Лунная программа NASA под названием «Артемида» предполагает три полета к спутнику, на третьем этапе космонавты должны будут высадиться на Луне. Дональд Трамп заявлял, что он собирается дополнительно выделить 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса.

Несколькими днями ранее российский космический робот «Федор» предложил создать на Марсе и других планетах колонии роботов-аватаров для покорения планет Солнечной системы.