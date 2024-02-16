Наука 16 февраля 2024, 16:16 Австралийский католический университет: йога и бег трусцой наиболее эффективны при лечении депрессии

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Ученые из Австралийского католического университета перечислили виды спорта, которые отличаются повышенной эффективностью в облегчении симптомов депрессии. Результаты исследования опубликовал RidLife.ru.

Эксперты проанализировали данные более 14 тысяч участников с соответствующим диагнозом. Выяснилось, что проявление психического расстройства значительно снижается во время ходьбы, бега трусцой и йоги. В список также попали танцы и силовой тренинг, добавил сайт Utro.ru.