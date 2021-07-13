Австралийские ученые создали безболезненный тест для диабетиков

Ученые из Австралии создали тест на глюкозу, для которого не надо прокалывать палец. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он представляет из себя полоску, которую нужно положить на язык. Через несколько минут уровень глюкозы отображается на экране смартфона.

Правительство Австралии выделило 6,3 миллиона австралийских долларов на массовое производство таких тестов.

Разработка должна появиться в продаже в 2023 году.

Ранее российские ученые провели эксперимент над крысами с использованием вейпа. В исследовании они хотели выяснить, насколько сильно парение вейпа разрушает легочную ткань. Так, комнату с животными наполнили парами вейпа. В результате этого было обнаружено, что в организмах у крыс сильно повысилась активность расщепляющих белки ферментов. Дым также спровоцировал разрушение белков легочной ткани.

Ученые пришли к выводу, что вейпы, например, не так опасны, как никотиновые смеси. Но нельзя сказать, что вреда от них нет, так как безникотиновые пары электронных сигарет снижают защиту легких.