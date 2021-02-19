Австралийские ученые открыли новую форму льда

Ученые из Австралии открыли новую кристаллическую форму льда. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что было известно всего 18 кристаллических форм льда, но теперь открыли 19. Исследователи изменили расположение атомов льда с помощью метода нейтронной дифракции.

«В то время мы нашли четкие доказательства того, что это — новый упорядоченный вариант, но мы не смогли тогда выяснить его кристаллическую структуру», — рассказали они.