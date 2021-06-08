Австралийские палеонтологи рассказали о крупнейшем динозавре

Австралийские палеонтологи обнаружили останки динозавра, который считается самым крупным из живших на Земле, еще в 2004 году. Недавно ученые опубликовали результаты исследования этих останков в научном журнале PeerJ, написало ИА НСН.

Сначала ученые сравнивали найденные останки с уже известными динозаврами, но не нашли совпадений и пришли к выводу, что имеют дело с ранее неизвестным ящером. Супруги-исследователи Робин и Стюарт Маккензи назвали нового динозавра Australotitan cooperensis. Однако между собой супруги ласково называют его просто Купер.

Этого динозавра называют самым крупным из живших на Земле. При этом изучение его останков показало, что он был травоядным. В длину динозавр достигал 30 метров, а в высоту — шести метров. Исследователи сравнили его габариты с размером баскетбольной площадки.

Australotitan cooperensis жил на земле около 96 миллионов лет назад.