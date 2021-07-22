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    22 июля 2021, 20:15

    Авиадвигатели на водороде начали разрабатывать в России

    Дарья Морозова

    Разработка авиадвигателей и наземных силовых установок, которые работают на водороде, началась в России. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на генерального конструктора ОДК Юрия Шмотина.

    Он рассказал об этом во время МАКС-2021.

    «Для снижения углеродного следа в авиации и нефтегазовой отрасли применение водородного топлива является одним из наиболее перспективных направлений», — заявил Шмотин.

    В разработках примут участие научные и отраслевые институты, а также организации, которые имеют опыт применения водородного топлива.