Авиадвигатели на водороде начали разрабатывать в России

Разработка авиадвигателей и наземных силовых установок, которые работают на водороде, началась в России. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на генерального конструктора ОДК Юрия Шмотина.

Он рассказал об этом во время МАКС-2021. «Для снижения углеродного следа в авиации и нефтегазовой отрасли применение водородного топлива является одним из наиболее перспективных направлений», — заявил Шмотин. В разработках примут участие научные и отраслевые институты, а также организации, которые имеют опыт применения водородного топлива.