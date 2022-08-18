Астрономы засекли новую экзопланету редкого типа «горячих субнептунов»

Международная группа астрономов при помощи космического телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) открыла новую экзопланету TOI-2196 b. Она оказалась разновидностью редкого «горячего субнептуна», сообщил сайт Phys.org.

TESS следит за 200 тысячами ярчайших звезд вблизи Солнца в поисках экзопланет. Он уже вычислил более 5800 объектов, из которых 233 подтвердили статус экзопланет. Очередное открытие сделали в районе звезды G-типа, известной как TOI-2196.

«Мы представляем обнаружение и анализ горячей и летучей богатой планеты TOI-2196 b. Она меньше Нептуна, но на 50% массивнее, что приводит к высокой объемной плотности для этого типа планет», — заявили ученые.

Эта экзопланета примерно в 3,5 раза больше Земли и в 26 раз тяжелее. Она имеет относительно короткий период обращения около 1,2 дня и высокую равновесную температуру порядка +1586 градусов. Поэтому астрономы причислили ее к редкому разряду «горячих субнептунов». Планеты такого типа обычно либо очень маленькие и скалистые, меньше двух радиусов Земли, либо большие и газовые, больше одного радиуса Юпитера.