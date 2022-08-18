Астрономы засекли новую экзопланету редкого типа «горячих субнептунов»
Телескоп TESS засек редкую экзопланету из разряда «горячих субнептунов»
Международная группа астрономов при помощи космического телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) открыла новую экзопланету TOI-2196 b. Она оказалась разновидностью редкого «горячего субнептуна», сообщил сайт Phys.org.
TESS следит за 200 тысячами ярчайших звезд вблизи Солнца в поисках экзопланет. Он уже вычислил более 5800 объектов, из которых 233 подтвердили статус экзопланет. Очередное открытие сделали в районе звезды G-типа, известной как TOI-2196.
«Мы представляем обнаружение и анализ горячей и летучей богатой планеты TOI-2196 b. Она меньше Нептуна, но на 50% массивнее, что приводит к высокой объемной плотности для этого типа планет», — заявили ученые.
Эта экзопланета примерно в 3,5 раза больше Земли и в 26 раз тяжелее. Она имеет относительно короткий период обращения около 1,2 дня и высокую равновесную температуру порядка +1586 градусов. Поэтому астрономы причислили ее к редкому разряду «горячих субнептунов». Планеты такого типа обычно либо очень маленькие и скалистые, меньше двух радиусов Земли, либо большие и газовые, больше одного радиуса Юпитера.