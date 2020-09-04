Астрономы впервые зафиксировали зарождение планеты у тройной звезды

Астрономы Университета Виктории в Канаде, которые работают с телескопами ALMA и VLT, впервые зафиксировали зарождение планеты у тройной звезды.

Специалисты считают, что в тройной звездной системе GW Ориона находится планета. По их мнению, это может объяснить наличие пространства между тремя кольцами, которые образуют протопланетный диск в системе.

Уточняется, что специалисты заметили систему, расположенную в 1300 световых годах от нашей планеты. Она состоит из двух находящихся близко другу звезд и еще одной, которая обходит их по большой орбите. Эксперты пояснили, что центральное кольцо протопланетного диска наклонено в сторону других, пишет РИА ФАН.

«Мы были удивлены, увидев сильное смещение внутреннего кольца. Но странное искривление диска подтверждается искривленным рисунком его газа, который зафиксировал ALMA», — отметил руководитель одной из групп Цзяцин Би.

Ранее «360» сообщал, что российские и американские астрономы получили первое многочастотное составное изображение галактики TXS 0128 + 554.