Астрономы впервые зафиксировали смерть звезды в черной дыре

Специалисты подчеркнули, что гибель звезды в черной дыре является уникальным астрономическим событием. По словам экспертов, пока небесное тело приближается к дыре, его разрывает на тонкие нити. При попадании этих нитей в «ловушку» появляется яркая вспышка света. Подобное случается редко и тяжело поддается наблюдению, пишет «Газета.ru».

«Событие AT2019qiz» в галактике, которая находится в 215 миллионах световых лет от Земли, стало ближайшим приливным разрушением, которое зафиксировали ученые за всю историю жизни людей. Уточняется, что у небесного тела при разрушении практически вдвое сократилась масса.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе. Сюжет ленты предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС».