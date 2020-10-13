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    13 октября 2020, 10:44

    Астрономы впервые зафиксировали смерть звезды в черной дыре

    Полина Петрова

    Астрономы впервые благодаря нескольким мощным телескопам зафиксировали яркую вспышку света, излучаемую звездой, когда ее поглощает черная дыра, сообщил журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
    Астрономы впервые зафиксировали смерть звезды в черной дыре

    Специалисты подчеркнули, что гибель звезды в черной дыре является уникальным астрономическим событием. По словам экспертов, пока небесное тело приближается к дыре, его разрывает на тонкие нити. При попадании этих нитей в «ловушку» появляется яркая вспышка света. Подобное случается редко и тяжело поддается наблюдению, пишет «Газета.ru».

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