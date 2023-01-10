Наука 10 января 2023, 04:41 Астрономы впервые назвали точное расстояние до самых далеких звезд Млечного Пути UCSC: самые далекие звезды Млечного пути отдалены от Земли на 1,044 млн световых лет freepik

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Самые далекие звезды Млечного Пути находятся на расстоянии более миллиона световых лет от Земли. Точное расстояние впервые вычислил международный коллектив астрономов, это помогло ученым установить положение границ Галактики. Об открытии сообщила пресс-служба университета Калифорнии в Санта-Крузе (UCSC).

«Это исследование кардинально поменяло наши представления о том, где проходят внешние границы нашей Галактики. Оказалось, что и Млечный Путь, и его ближайший сосед, галактика Андромеды, обладают столь большими размерами, что между ними фактически нет пустого места», — заявил профессор UCSC Раджа Гухатакурта.

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Астрономам удалось выявить 208 ранее неизвестных звезд на окраинах Млечного Пути. Самые близкие из них расположены на расстоянии 65 тысяч световых лет от Земли. Самые далекие — на расстоянии 1,044 миллиона световых лет.

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Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые цветные снимки космоса. Объект снимка находится возле созвездия Волан в южном небе. Эти кадры стали самыми глубокими и четкими инфракрасными снимками Вселенной на данный момент.